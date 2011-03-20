Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Strom und Miete nicht bezahlt! Das Restaurant "Lindeneck" läuft nicht

Kabel EinsStaffel 2Folge 4vom 20.03.2011
Strom und Miete nicht bezahlt! Das Restaurant "Lindeneck" läuft nicht

46 Min.Folge vom 20.03.2011Ab 6

In Borgsdorf, nördlich von Berlin, liegt das Restaurant "Lindeneck" von Simone Wünsche. Der Laden läuft nicht - Simone hat schon seit vier Monaten weder Strom noch Miete bezahlt. Schnell wird klar: Das Verhältnis von Chefkoch Detlev und Chefin Simone ist mehr als angespannt. Auch die Servicekräfte Manuela und Denise beklagen sich über die schlechte Stimmung innerhalb der Truppe. Wird es Frank Rosin gelingen, aus dem Personal ein Team zu machen?

