Keine klare Linie in der "Tapas Bar" in Lünen bei DortmundJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 5: Keine klare Linie in der "Tapas Bar" in Lünen bei Dortmund
46 Min.Folge vom 27.03.2011Ab 6
Die drei Brüder El Arbe, Ali und Asis führen die "Tapas Bar" in Lünen. Die Konkurrenz ist groß: Um mit diversen Döner- und Imbissbuden in der Umgebung mithalten zu können, bieten die Inhaber auf der Speisekarte eigentlich alles an. Nur eines fehlt - eine klare Linie. Und die Gäste. Frank Rosin steht nicht nur vor der Aufgabe, den drei Marokkanern den Ernst der Lage zu verdeutlichen, sondern muss ihnen auch das Kochen beizubringen - denn gelernter Koch ist keiner von ihnen ...
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
