Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Joaquims wilde Reiter

One TerraStaffel 1Folge 1
Joaquims wilde Reiter

Joaquims wilde ReiterJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 1: Joaquims wilde Reiter

13 Min.Ab 6

Der zehnjährige Luam hat sein bisheriges Leben auf der Straße verbracht. Nun kommt er auf die Farm von Senhor Joaquim, der Straßenkinder aufnimmt, um ihnen ein neues Leben zu bieten. Die Kinder können herumtollen und spielen, doch sie lernen auch, Pflichten und Verantwortung zu übernehmen. Etwa für ein eigenes Pferd, das auch Luam bekommt

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen