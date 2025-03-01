Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buddhas Kinder im Goldenen Dreieck

One TerraStaffel 1Folge 6
13 Min.

Das so genannte Goldenen Dreieck ist Schauplatz für Drogenhandel und Kriminalität. Wir begleiten Pumbui, einen Siebenjährigen, der als Dieb und Lügner bekannt ist. Seine Eltern können sich als Tagelöhner nicht um das Kind kümmern. Deshalb möchte der Abt Phra Khru Ba Neau Chai den Jungen mit ins Kloster nehmen, um ihn zu einem Novizen auszubilden und ihm damit eine bessere Zukunft zu geben.

