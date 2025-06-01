Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Das Kinderparlament von Rajasthan

One TerraStaffel 1Folge 7
Das Kinderparlament von Rajasthan

Das Kinderparlament von RajasthanJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 7: Das Kinderparlament von Rajasthan

14 Min.Ab 6

Tagsüber hütet die 13-jährige Inderin Neraj Jath Ziegen, nach Sonnenuntergang besucht sie die Abendschule ihres Dorfes. Und sie ist Ministerin für Ackerbau und Viehzucht im Parlament der Kinder von Rajasthan. Es wurde gegründet, damit die Kinder das typische Kastendenken überwinden und die Bedeutung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erfassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen