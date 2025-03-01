Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Die rasenden Engel der Línea 5

One TerraStaffel 1Folge 9
Die rasenden Engel der Línea 5

Die rasenden Engel der Línea 5Jetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 9: Die rasenden Engel der Línea 5

13 Min.

Auf ihren selbstgebauten Karren stürzen sich die Balineros die höchste und gefährlichste Pass-Straße Kolumbiens, die Línea 5, hinunter, um überall dort mit anzupacken, wo sie gebraucht werden. Seit über 30 Jahren ist auch Loco mit seinen Kollegen jeden Tag bergab- und bergaufwärts unterwegs. Für den 15-jährigen Felix ist es der größte Traum, irgendwann ein Balinero wie Loco zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen