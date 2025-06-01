Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Mutter der Bonobos

13 Min.Ab 6

Claudine André hat das "Lola ya Bonobo", das "Paradies der Bonobos" gegründet. Hier kümmern sich die Belgierin und ihr Team um verwaiste Bonobojunge. Viele der Tiere haben schlimmes Leid erlebt, sind krank und müssen erst mühsam wieder aufgepäppelt werden. Doch es gibt auch Grund zur Freude: Bald wird in der Station das erste Baby geboren!

