Rund um den Globus
Folge 8: Die Trommler von Burundi
14 Min.
Viele junge Männer haben sich in Burundi eine uralte Tradition zum Beruf gemacht: Sie sind Batimbos, Trommler. Ihre riesigen Trommeln tragen sie traditionell auf dem Kopf. Getrommelt wird im Halbkreis, dazu tanzen auch schon die Jüngsten in akrobatischen Choreographien. Ihre Körper sind so gelenkig, dass sie ihre Instrumente sogar während des Laufens mit dem Fuß schlagen können.
Rund um den Globus
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH