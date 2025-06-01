Kung Fu - Chinas neue KämpferinnenJetzt kostenlos streamen
Rund um den Globus
Folge 3: Kung Fu - Chinas neue Kämpferinnen
14 Min.Ab 6
Für die 18-jährige Guo Jia beginnt der Tag um 5.30 Uhr mit Konditionstraining. Nach dem Frühstück folgen Dehnübungen und Kung-Fu-Kämpfe mit verschiedenen Waffen wie Säbeln, Speeren und Schwertern - und auch ganz normaler Schulunterricht. Schon als Kind träumte sie davon, Kung-Fu-Kämpferin zu werden wie ihre Heldinnen im Kino.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rund um den Globus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH