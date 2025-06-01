Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Kung Fu - Chinas neue Kämpferinnen

One TerraStaffel 1Folge 3
Kung Fu - Chinas neue Kämpferinnen

Kung Fu - Chinas neue KämpferinnenJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 3: Kung Fu - Chinas neue Kämpferinnen

14 Min.Ab 6

Für die 18-jährige Guo Jia beginnt der Tag um 5.30 Uhr mit Konditionstraining. Nach dem Frühstück folgen Dehnübungen und Kung-Fu-Kämpfe mit verschiedenen Waffen wie Säbeln, Speeren und Schwertern - und auch ganz normaler Schulunterricht. Schon als Kind träumte sie davon, Kung-Fu-Kämpferin zu werden wie ihre Heldinnen im Kino.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen