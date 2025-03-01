Zum Inhalt springenBarrierefrei
Arktis - Ein Junge wird Jäger

One TerraStaffel 3Folge 4
14 Min.Ab 6

In Grönlands Norden leben viele Angehörige der Polar-Inuit bis heute von der Jagd auf Robben und Eisbären. Doch immer weniger Jungen wollen Jäger werden. Der zwölfjährige Qaaqqukannguaq ist eine Ausnahme. Mit seinem Vater und Großvater wird er sich zum ersten Mal auf eine mehrtägige Jagdreise mit dem Hundeschlitten durch die Eiswüste begeben.

