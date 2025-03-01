Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Terra Staffel 3 Folge 10
13 Min.Ab 6

Nordgrönland: Hier liegt das nördlichste Kinderheim der Welt. Die insgesamt zehn Jugendlichen, die hier leben, stammen allesamt aus problematischen Familien. In wenigen Stunden, wenn die Sonne aufgeht, werden sie die Schlittenhunde einspannen, und dann geht es noch weiter raus auf das ewige Eis. Zwei Monate lang fahren sie gemeinsam mit ihren Betreuern 1.500 Kilometer in Richtung Nordpol.

One Terra
