One TerraStaffel 3Folge 6
Folge 6: Die blinden Kinder von Tibet

14 Min.Ab 6

In Tibet gilt Blindheit schlechtes Karma, als eine Strafe für Sünden im vorherigen Leben. Allein die blinde Sabriye Tenberken nahm sich der Ausbildung der bis dahin verlorenen Kinder an. In ihrer Schule leben 28 Kinder, denen Tibetisch, Chinesisch, Englisch, Mathematik und die Kunst der Massage beigebracht wird. Und sie lernen, unabhängig zu sein.

One Terra
