Folge 7: Sumatra - Eine neue Chance für die Orang-Utans
13 Min.Ab 6
Nur noch etwa 6.000 Orang-Utans leben heute auf Sumatra. Pessimistischen Schätzungen zufolge stehen die Chancen für die bedrohte Art, die nächsten zehn Jahre zu überleben, schlecht. Palmölplantagen zerstören ihren Lebensraum. Der Engländer Ian Singleton kämpft seit über 20 Jahren für den Schutz der Orang-Utans.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH