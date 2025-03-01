Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Die ungewöhnliche Großfamilie

One TerraStaffel 3Folge 9
Die ungewöhnliche Großfamilie

Die ungewöhnliche GroßfamilieJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 9: Die ungewöhnliche Großfamilie

13 Min.Ab 6

In Russland, am Fuße des Südurals, lebt die Familie von Nikolai Stremski. Zu ihr zählen 60 Kinder, die aus den unterschiedlichsten Winkeln des Landes stammen. Alle tragen einen gemeinsamen Familiennamen - Priester Nikolai Stremski hat sie alle adoptiert. Damit der Haushalt der Stremskis funktioniert, kümmern sich die Großen um die Kleinen - und jedes Kind übernimmt Aufgaben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen