Rund um den Globus
Folge 3: Die Elefanten von Mount Kenya
13 Min.Ab 6
Rund um den Mount Kenya gibt es ein Schutzgebiet für rund 2.000 Elefanten. Leider kommt es immer wieder zu Konflikten, manche Tiere werden auch getötet. Zurück bleiben oft die Elefanten-Kinder: Im Waisenhaus für Elefanten bekommen die Tiere eine neue Familie - und wenn alles gutgeht, akzeptieren die kleinen Riesen ihre Beschützer als ihre Mütter - in allen Lebenslagen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH