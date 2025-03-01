Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Elefanten von Mount Kenya

13 Min.Ab 6

Rund um den Mount Kenya gibt es ein Schutzgebiet für rund 2.000 Elefanten. Leider kommt es immer wieder zu Konflikten, manche Tiere werden auch getötet. Zurück bleiben oft die Elefanten-Kinder: Im Waisenhaus für Elefanten bekommen die Tiere eine neue Familie - und wenn alles gutgeht, akzeptieren die kleinen Riesen ihre Beschützer als ihre Mütter - in allen Lebenslagen.

