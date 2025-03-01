Rund um den Globus
Folge 2: Eremitage - Palast der Katzen
13 Min.Ab 6
Das Eremitage-Museum von St. Petersburg beherbergt viele Kunstschätze von Weltruhm. Hunderte von Besuchern stehen täglich auf dem Schlossplatz vor dem Winterpalast an, um die Ausstellungen zu besichtigen - und wundern sich, wer sie als erster am Eingang empfängt: Der Kater Vasya. Das stolze Tier ist nicht alleine, über 50 Katzen sind in der Eremitage zu Hause...
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH