Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 10: Episode 10
41 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Der halbjährliche Schlussverkauf steht bevor, weshalb das Team alle Container ausräumt, um möglichst viele Waren zu verkaufen. Es gibt sogar einen Interessenten für das Flugzeug, von dem noch einige Teile übrig sind.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited