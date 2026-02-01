Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 5vom 22.02.2026
Folge 5: Episode 5

41 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Ted und Brandon treffen sich mit einem Kunden, der an den Tierfallen aus Sturgeon Falls interessiert ist. Danach machen sie sich auf den Weg zu einem Flugzeug, das von Priestly Demolition verschrottet werden soll. Im Inneren der Boeing 737 suchen die beiden nach wertvollen Teilen.

