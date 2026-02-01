Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 5: Episode 5
41 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Ted und Brandon treffen sich mit einem Kunden, der an den Tierfallen aus Sturgeon Falls interessiert ist. Danach machen sie sich auf den Weg zu einem Flugzeug, das von Priestly Demolition verschrottet werden soll. Im Inneren der Boeing 737 suchen die beiden nach wertvollen Teilen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited