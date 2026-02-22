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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 2

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 22.02.2026
Episode 2

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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Folge 2: Episode 2

42 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Das Team um Ted Finch befindet sich nach wie vor in der alten Goldgräberstadt Timmins. Die Männer möchten eine komplette Bar aus einem ehemaligen Hotel entfernen und diese später verkaufen. Doch die Größe und das Gewicht des Möbelstücks stellen ein Problem dar.

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