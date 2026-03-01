Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 8: Episode 8
42 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Eine Kirche in Griffith, Ontario, muss abgerissen werden. Ted und sein Team haben zwei Tage Zeit, um das alte Gebäude zu entrümpeln. Die Männer haben es vor allem auf die Buntglasfenster abgesehen, die sie äußerst vorsichtig entfernen müssen.
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Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Nelvana International Limited