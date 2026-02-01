Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 4: Episode 4
42 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Das Verkaufsgelände nimmt langsam Gestalt an, sodass Justin und Ron nun vor Ort Maschinen reparieren können. Ted und sein Team fahren derweil nach Sturgeon Falls, um ein Grundstück freizuräumen. Die Männer hoffen, wertvolle Gegenstände zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited