Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 6

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 22.02.2026
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Folge 6: Episode 6

41 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Ted spricht mit Brandon über seine Zukunft im Team. Der junge Mitarbeiter muss noch einiges lernen, bevor er selbstständig Verkaufsgespräche mit den Kunden führen kann. Außerdem fahren die beiden gemeinsam mit Justin nach North Bay, um eine Bäckerei und einen alten Kirchturm auszuräumen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Salvage Kings - Demolieren und kassieren
ProSieben MAXX
Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Alle 2 Staffeln und Folgen