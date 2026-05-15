Frühstücksfernsehen-Frühling mit dem Team BrückentagJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 15.05.2026: Frühstücksfernsehen-Frühling mit dem Team Brückentag
43 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Stellvertretend für alle Werktätigen stehen Boschi und Karen auf der Brücke und präsentieren euch diese Themen des Tages: Start der Eishockey-WM mit Matze, Gelsenkirchener Aufschwung mit Schalke, die Netzhighlights und neue Games.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen