Von Kindeswohl über Gin-Kugel bis hin zu MüllbeutelnJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 18.05.2026: Von Kindeswohl über Gin-Kugel bis hin zu Müllbeuteln
46 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Wenn das Girokonto gehackt wird, sind schnelle Schritte entscheidend - hier die wichtigsten Sofortmaßnahmen. Außerdem: aktueller Stand zum Kindeswohl in Deutschland, die Wahl des richtigen Müllbeutels, ein Gin-Kugel-Fund am Bodensee und vieles mehr.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen