Von kühlenden Maßnahmen bis zu Fußball-WeltmeisternJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 18.06.2026: Von kühlenden Maßnahmen bis zu Fußball-Weltmeistern
55 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Als Vorbereitung auf die heißen Tage testen wir kühlende Kopfkissen und Slush-Eis-Maker. Außerdem geht es um Himbeerstreuselkuchen, Listenhunde in Tierheimen, Kartenzahlung, ständig ausverkaufte Produkte und das Bauchgefühl. Im Studio begrüßen wir die Ü‑75-Fußball-Weltmeister.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen