Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von Karneval über Faszientherapie bis zu Superreichen

SAT.1Folge vom 17.02.2026
Von Karneval über Faszientherapie bis zu Superreichen

Von Karneval über Faszientherapie bis zu SuperreichenJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 17.02.2026: Von Karneval über Faszientherapie bis zu Superreichen

48 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Die richtige Faszientherapie für ein effektives Körpertraining, die verschiedenen Karnevalstypen zur närrischen Zeit, Superreiche mit Vision statt nur Vermögen und die späte Goldmedaille - all das und mehr sehen Sie in der Sendung!

Alle verfügbaren Folgen