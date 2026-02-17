Von Karneval über Faszientherapie bis zu SuperreichenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 17.02.2026: Von Karneval über Faszientherapie bis zu Superreichen
48 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Die richtige Faszientherapie für ein effektives Körpertraining, die verschiedenen Karnevalstypen zur närrischen Zeit, Superreiche mit Vision statt nur Vermögen und die späte Goldmedaille - all das und mehr sehen Sie in der Sendung!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1