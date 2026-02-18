Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Vom Bildungssystem über Höhenmeter sammeln bis hin zum Spar-Führerschein.

SAT.1Folge vom 18.02.2026
Vom Bildungssystem über Höhenmeter sammeln bis hin zum Spar-Führerschein.

Vom Bildungssystem über Höhenmeter sammeln bis hin zum Spar-Führerschein.Jetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 18.02.2026: Vom Bildungssystem über Höhenmeter sammeln bis hin zum Spar-Führerschein.

50 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

In der Sendung geht es um die geplanten Führerschein-Reformen, Kritik am deutschen Bildungssystem und steigende Kosten beim Skifahren. Außerdem schauen wir auf die Promis und ihre neuen Herausforderungen bei "Das große Promibacken".

