SAT.1-Frühstücksfernsehen

SAT.1Folge vom 20.02.2026
Folge vom 20.02.2026: Von Mindestlohn über Liebes in der Krise bis zum Ende der Monarchie

54 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

In der Sendung: Mindestlohn in Sachsen, die Festnahme von Andrew Albert Edward und das Ende der Monarchie sowie die Gründe für die komplizierte Zeit der Liebe. Außerdem: Die Highlights aus dem Internet für Sie zusammengefasst.

