Ein Freitag voller ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 27.03.2026: Ein Freitag voller Überraschungen
56 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Handynutzung als Problem, eine Diskussion zum Ehegattensplitting oder auch der Umgang mit einem großen Lotto-Gewinn sind neben den Talks zum Auswanderungswunsch, zur Internetleitung, zu den Netzhighlights und mit Detlef D! Soost heute Thema.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1