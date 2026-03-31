Von Fitnesscoaching über Oster-Funde bis zu den KrankenkassenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 31.03.2026: Von Fitnesscoaching über Oster-Funde bis zu den Krankenkassen
54 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Moderatorin und Model Martina Reuter startet bei der Bodybuilding-Europameisterschaft - wie es dazu kam, erzählt sie hier. Außerdem: verrückte Oster-Überraschungen, warum unsere Krankenkassen unter Druck stehen und vieles mehr.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1