Ein sportlicher Start in die neue WocheJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 13.04.2026: Ein sportlicher Start in die neue Woche
34 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Die Themen im SAT.1-Frühstücksfernsehen reichen heute von wolligen Hobbies über den Fake-News-Check zur ersten Cheftrainerin in der 1. Bundesliga. Sportlich bleibts auch bei dem Power-Ehepaar Pfeiffer, das trotz hoher Belastung eine glückliche Ehe führt.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1