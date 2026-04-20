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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Vom Ballermann über singende Legenden bis zu Robotern

SAT.1Folge vom 20.04.2026
Vom Ballermann über singende Legenden bis zu Robotern

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