Von Geisterjägern und DrogenproblemenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 22.04.2026: Von Geisterjägern und Drogenproblemen
54 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Ein buntes Repertoire an Themen: Von Vorzeige-Schultoiletten über Unsicherheiten im öffentlichen Nahverkehr und Geisterjägern bis hin zum Buckelwal, Drogen im Deutschrap und Finanzthemen mit Daniel Engelbarts. Außerdem sprechen Düzen und Tüllin Tekkal über Schwesternschaften.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1