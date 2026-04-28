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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Darmgesundheit, Beinverlängerung, Gaming-Highlights

SAT.1Folge vom 28.04.2026
In der Sendung: Darmgesundheit, Beinverlängerung, Gaming-Highlights

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 28.04.2026: In der Sendung: Darmgesundheit, Beinverlängerung, Gaming-Highlights

55 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Warum mehr Vielfalt im Essen zu einer guten Darmgesundheit führen kann, erfahren Sie hier. Außerdem: Günstigere Operationen wie eine Beinverlängerung in der Türkei, Highlights aus der Gaming-Welt und viele weitere spannende Themen für Sie zusammengefasst.

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