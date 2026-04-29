In der Sendung: Manosphere, Wildschweine, Ende der EheJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 29.04.2026: In der Sendung: Manosphere, Wildschweine, Ende der Ehe
45 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Weg mit dem Patriarchat - statt Ehe neue Verantwortungsgemeinschaften? Was dahintersteckt, erfahren Sie hier. Außerdem: die Manosphere, ein Internettrend, der Gewalt gegen Frauen propagiert sowie Wildschweine, die Hunde attackieren und vieles mehr.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1