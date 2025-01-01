Sat.1 Reportage
Folge 13: Wiege / Bahre
50 Min.Ab 12
In der Reportage "Wiege / Bahre" zeigt sich, dass im Zauber des Anfangs und dem Schrecken des Endes des Lebens viel Gegensätzliches und doch auch Ähnliches schlummert. Hebamme Stefi und Bestatter Alex nehmen uns mit in intime Momente ihres Berufslebens und zeigen uns, dass man das Leben feiern sollte - und dass in jedem Abschnitt vor allem eins zählt: Beziehungen auszufüllen und auszuleben.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sat.1 Reportage
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Variety
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1