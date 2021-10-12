Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 Reportage

Mutige Meister - altes Handwerk, neu gemacht

SAT.1Staffel 2021Folge 2vom 12.10.2021
Folge 2: Mutige Meister - altes Handwerk, neu gemacht

Sat.1 Reportage

Folge 2: Mutige Meister - altes Handwerk, neu gemacht

46 Min.Folge vom 12.10.2021Ab 12

Es fehlt wieder an Nachwuchs im Handwerk. 200.000 Handwerksbetriebe in Deutschland haben keine Nachfolger, es herrscht akuter Fachkräfte-Mangel. Doch langsam regt sich neues Interesse an den alten Künsten. Die "SAT.1 Reportage" porträtiert junge Menschen, die sich ganz bewusst für das Handwerk entschieden haben und frischen Wind in altehrwürdige Meisterberufe bringen.

