Der Boom ums Bike - Deutschland tritt in die PedaleJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 18: Der Boom ums Bike - Deutschland tritt in die Pedale
46 Min.Ab 12
Die Fahrradbranche boomt: zum einen dank des E-Bikes und zum anderen hat die Corona-Krise mit ihren Kontakt- und Reisebeschränkungen für einen zusätzlichen "Boost" gesorgt. Die Reportage "Der Boom ums Bike - Deutschland tritt in die Pedale" begleitet Händler und Hersteller, die die Nachfrage an Zweirädern kaum bedienen können, zeigt, wie junge Startups auf das gesteigerte Interesse reagieren und wie die Polizei gegen Radl-Rowdies vorgeht.
Sat.1 Reportage
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Variety
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1