Fluchtgefahr! Fahndung auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge vom 02.03.2021: Fluchtgefahr! Fahndung auf der Autobahn
44 Min.Folge vom 02.03.2021Ab 12
Vollsperrung der A6 Nürnberg -Prag. Kurz vor der Grenze hat die Bayerische Grenzpolizei die Autobahn dicht gemacht - Großkontrolle mit 50 Polizisten. 200 Kilometer nordöstlich bekämpfen die Bundespolizisten Peggy Rüther und Sven Schrapps die grenzüberschreitende Kriminalität. Sie stoppen ein Fahrzeug aus Albanien. Die Brandenburger Polizisten Peter Eschrich und Carsten Wulfert haben Verkehrsrowdys im Visier. Mit Ihrem Videomesswagen überführen sie Raser und Abstandsünder.
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Genre:Dokumentation, Variety
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
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