Sat.1 Reportage

Bock auf Bagger - Frauen auf dem Bau! - Die SAT.1 Reportage

SAT.1Staffel 2021Folge 5vom 13.06.2022
Bock auf Bagger - Frauen auf dem Bau! - Die SAT.1 Reportage

Bock auf Bagger - Frauen auf dem Bau! - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen

Sat.1 Reportage

Folge 5: Bock auf Bagger - Frauen auf dem Bau! - Die SAT.1 Reportage

44 Min.Folge vom 13.06.2022Ab 12

Schwere Maschinen, möglichst viel Muskelmasse, ein rauer Umgangston - so stellen sich viele den Alltag auf einer Baustelle vor. Kein Wunder: Nur 1,5 Prozent der Beschäftigten, die mauern, sägen, Beton mischen oder Bagger fahren, sind weiblich. Doch allmählich beginnt ein Umdenken. Was treibt die Frauen an, mit welchen Herausforderungen haben sie zu kämpfen und wie sieht ihr Arbeitsalltag auf der Baustelle aus?

Sat.1 Reportage
SAT.1
Sat.1 Reportage

Sat.1 Reportage

Alle 7 Staffeln und Folgen