SAT.1Staffel 2021Folge 7
44 Min.Ab 12

Der Bauboom in Deutschland hält an. Doch die Preise für Immobilien und Grund steigen ebenfalls wie nie zuvor. Viele Familien scheuen lange Bauzeiten und lebenslange Kredite. Die Lösung sind Fertighäuser. Die rund 50 Anbieter in Deutschland locken mit kurzen Aufbauzeiten und Rund-Um-Sorglospaketen. Mehr als 21.000 Familien entschieden sich 2020 für ein Fertighaus. Die "SAT.1 Reportage" begleitet zwei von ihnen vom Bau bis zum Einzug.

