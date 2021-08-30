Schippern statt fliegen - Urlaub auf dem Hausboot - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 8: Schippern statt fliegen - Urlaub auf dem Hausboot - Die SAT.1 Reportage
45 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12
Urlaub im eigenen Land - noch nie war das Reisen innerhalb Deutschlands so beliebt wie 2021! Deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen planen ihre Ferien in der Heimat - und gefragt wie nie: Urlaub auf dem Hausboot! Die SAT.1 Reportage "Schippern statt fliegen - Urlaub auf dem Hausboot" begleitet Menschen, die sich den Traum vom Wohnen auf dem Wasser verwirklichen. Ob für immer oder für einen Urlaub der etwas anderen Art.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sat.1 Reportage
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Variety
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1