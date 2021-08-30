Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 Reportage

Schippern statt fliegen - Urlaub auf dem Hausboot - Die SAT.1 Reportage

SAT.1Staffel 2021Folge 8vom 30.08.2021
Schippern statt fliegen - Urlaub auf dem Hausboot - Die SAT.1 Reportage

45 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12

Urlaub im eigenen Land - noch nie war das Reisen innerhalb Deutschlands so beliebt wie 2021! Deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen planen ihre Ferien in der Heimat - und gefragt wie nie: Urlaub auf dem Hausboot! Die SAT.1 Reportage "Schippern statt fliegen - Urlaub auf dem Hausboot" begleitet Menschen, die sich den Traum vom Wohnen auf dem Wasser verwirklichen. Ob für immer oder für einen Urlaub der etwas anderen Art.

