Stadt ade - Land juhe? Wie ein Neustart auf dem Dorf gelingen kann Jetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 4: Stadt ade - Land juhe? Wie ein Neustart auf dem Dorf gelingen kann
46 Min.Folge vom 14.07.2022Ab 12
Fünf von zehn Deutschen können sich vorstellen, der Stadt den Rücken zu kehren und auf dem Land zu leben. Jedes Jahr setzen Zehntausende ihren Traum um und stellen oft fest, dass das neue Leben auch seine Schattenseiten hat, wie z.B. eine schlechtere Infrastruktur, kaum Einkaufsmöglichkeiten oder weniger Ärzte. Die SAT.1 Reportage "Stadt ade - Land juhe?" begleitet vier Frauen, die sich ihren Traum vom Leben auf dem Land erfüllen wollen und dabei viele Hürden zu meistern haben.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1