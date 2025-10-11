Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Das Wunder der sieben Pagoden

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 11.10.2025
Das Wunder der sieben Pagoden

Folge 3: Das Wunder der sieben Pagoden

41 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Am 19. September 2017 führte Mexiko eine Erdbebenübung durch - knapp zwei Stunden später bebte die Erde für erschreckende 20 Sekunden. Doch die enorme Zerstörung legte einen Azteken-Tempel frei, der sonst für immer unsichtbar geblieben wäre. In Folge eines Vulkanausbruchs in Pompeji wurden unter der Asche Relikte erhalten, die belegen, wie brutal es im Alten Rom zuging.

