Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Folge 8: Notre-Dames Geheimnisse
41 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Bei Restaurierungsarbeiten in der Kathedrale Notre-Dame werden zwei Särge entdeckt. Wer hatte die Ehre, hier bestattet zu werden? Die Reste einer bronzezeitlichen Siedlung geben den Forschenden Rätsel auf. Wann wurde sie erbaut? Wer hat sie niedergebrannt? In Westkanada weckt ein Skelettfund die Erinnerung an die Zeit, in der das Land durch europäische Siedler in Besitz genommen wurde.
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.