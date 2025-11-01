Das Ende einer HochkulturJetzt kostenlos streamen
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Folge 9: Das Ende einer Hochkultur
41 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Eine Naturkatastrophe löschte vor rund 74.000 Jahren beinahe die gesamte Menschheit aus: Der Ausbruch des Vulkans Toba zählt zu den stärksten der Erdgeschichte. Gemäß der Toba-Katastrophentheorie haben ihn nur wenige Tausend Menschen überlebt. Archäologische Untersuchungen an Fundstellen in Ostafrika fördern allerdings überraschende Erkenntnisse zutage.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.