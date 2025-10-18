Die Geisterschiffe von IwojimaJetzt kostenlos streamen
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Folge 6: Die Geisterschiffe von Iwojima
41 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
Nach vulkanischen Aktivitäten tauchen geheimnisvolle Schiffswracks vor einer Küste in Japan auf. Was steckt hinter dieser rätselhaften Entdeckung? Ein heftiger Sturm auf der Nordsee fördert mysteriöse Spuren an einem englischen Strandabschnitt zutage. Stammen die Fußabdrücke aus einer längst vergangenen Epoche?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.