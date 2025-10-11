Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Das Ende von Sodom

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 11.10.2025
Das Ende von Sodom

Das Ende von SodomJetzt kostenlos streamen

Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Folge 4: Das Ende von Sodom

41 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Im heutigen Jordanien liegt die archäologische Stätte Tell el-Hammam. Der antike Ort wurde um das Jahr 1650 vor Christus durch eine Katastrophe ausgelöscht, die den Forschern bis heute Rätsel aufgibt. Könnte es sich bei Tell el-Hammam um das biblische Sodom handeln? Weitere Expeditionen führen nach Mexiko, wo ein Wolkenbruch über der berühmten antiken Stadt Teotihuacán den Zugang zu einem bis dato unbekannten, geheimnisvollen Tunnel freilegte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Kabel Eins Doku
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Alle 1 Staffeln und Folgen