Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 18.10.2025
41 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12

Nach einem verheerenden Sturm vor der Küste Großbritanniens entdecken Archäologen seltsame Objekte aus Stein auf dem Meeresgrund. Was steckt hinter den rätselhaften Funden? Im Jahr 373 v. Chr. erschüttert ein starkes Erdbeben das Südwestufer des Golfs von Korinth und verwüstet die griechische Halbinsel Peloponnes. Können Archäologen das Rätsel um die versunkene Stadt lösen?

