Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Folge 1: Bürgerkrieg in Griechenland
43 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
Während 1946 und 1949 findet in Griechenland ein blutiger Bürgerkrieg statt, in dessen Verlauf 100.000 Menschen sterben und weitere 100.000 das Land verlassen. Welchen Einfluss hatte Winston Churchill aus dem fernen Großbritannien auf den Kriegsverlauf?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Produktion:GB, 2020
